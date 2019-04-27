Определились победители F2 в рамках Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО)

27 апреля 2019 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Победителем первой гонки F2, прошедшей в рамках Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан, стал пилот команды "Campos Racing" Джек Айткен, сообщает в субботу Trend.

Завершив 32 круга с результатом 1 час 2 минуты 27,628 секунд, Айткен поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Второе место занял пилот команды "ART Grand Prix" Ник Райс, третье - член "MP Motorsport" Джордан Кинг.

Награды победителям вручили глава Службы государственной безопасности (СГБ) Мадат Гулиев и замминистра молодежи и спорта Исмаил Исмайлов.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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