На Бакинском бульваре можно посмотреть дроны и роботы (ФОТО)

27 апреля 2019 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан на территории Приморского национального парка функционирует павильон, где Агентством инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий демонстрируются инновационные продукты и услуги, успешные разработки стартаперов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

Павильон состоит из нескольких зон. Здесь также выставлен "Car confiqurator" - инструмент визуального кодирования, который позволяет тюнинговать любую модель автомобиля, а также демонстрируются дроны, роботы.

В павильоне также можно увидеть почтовые марки "FORMULA 1 AZERBAİJAN GRAND PRİX", выпущенные ООО «Азермарка».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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