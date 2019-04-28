Необычное исполнение гимна Азербайджана на Гран-при Формулы 1 в Баку (ВИДЕО)

28 апреля 2019 16:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку началась церемония открытия Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан, сообщает в воскресенье Trend.

На церемонии открытия государственный гимн Азербайджана прозвучал в необычном исполнении.

При исполнении государственного гимна страны в новой аранжировке были использованы тар, кяманча и другие инструменты. Гимн исполнили Беимханым Велиева и Нурлан Новрасли.

Отметим, что в Баку проходит решающий этап Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года. Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".

В 2016-м году в Баку пилот команды "Williams" установил скоростной рекорд Формулы 1 - 378 километров в час.

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