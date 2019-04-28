Грандиозная церемония открытия Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась грандиозная церемония открытия Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан, а также парад пилотов.

Trend представляет фото с церемонии открытия.

Отметим, что в целом соревнуются 10 команд, которые представляют по два пилота.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года. Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".

В 2016-м году в Баку пилот команды "Williams" установил скоростной рекорд Формулы 1 - 378 километров в час.

ФОТО: Заур Мустафаев

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