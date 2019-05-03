В Азербайджане объявлены результаты экзаменов, проведенных 31 марта

3 мая 2019 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объявлены результаты экзаменов, проведенных 31 марта, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Так, обнародованы результаты экзаменов, проведенных 31 марта для выпускников предыдущих лет, желающих поступить в средне-специальные учреждения образования (колледжи) на базе общего среднего (девятилетнего) образования; для выпускников, которые не смогли получить документ об образовании, и сдают экзамен экстерном; для выпускников текущего года, которые не смогли принять участие в первом этапе выпускного экзамена (девятый класс) по уважительной причине 3, 10 и 17 марта; для выпускников, сдающих экзамен по азербайджанскому или русскому языкам, и желающих принять участие в конкурсе по приему в колледжи в секторе обучения на другом языке; для выпускников, желающих принять участие в конкурсе по приему в колледжи по иностранному языку, иному, чем тот, который они сдавали в рамках вступительного экзамена.

6920 человек, принявших участие в экзаменах, могут ознакомиться с их результатами, графическим изображением вопросника, правильными ответами заданий закрытого типа, и критериями оценки по заданиям открытого типа на сайте ГЭЦ.

Для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена, в здании ГЭЦ (ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28) 8 мая с 10:00 до 17:00 будет работать Апелляционная комиссия.

Для обращения в Комиссию в ГЭЦ и ее региональные филиалы 7 и 8 мая необходимо представить удостоверение личности, заполнить заявление и пройти регистрацию. Не прошедшие регистрацию в указанный срок не смогут потом обратиться в Комиссию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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