В Азербайджане могут быть созданы региональные убежища для жертв насилия

13 мая 2019 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ Правительству представлены предложения по созданию в Азербайджане региональных убежищ-центров для жертв насилия.

Об этом омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова сказала, выступая на конференции Совета Европы на тему «Гендерное равенство и медиа», проводимой в рамках проекта «Гендерное равенство в Азербайджане и свобода медиа», сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, создание таких убежищ важно, но не в каждом районе и городе это возможно.

Сулейманова отметила, что в Азербайджане обеспечено гендерное равенство. Она напомнила, что за прошедший период были проведены мониторинги в связи с применением европейских стандартов в азербайджанском законодательстве. «Аппарат омбудсмена продолжает меры по обеспечению гендерного равенства, созданию равных возможностей для мужчин и женщин, предотвращению насилия против женщин и детей», - сказала омбудсмен.

Она добавила, что также проводится определенная работа в связи с проведением диалога между НПО и государственными органами для снижения экономической зависимости женщин.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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