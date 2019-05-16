Международный аэропорт Гейдар Алиев подготовил спецплан мероприятий в период финала Лиги Европы УЕФА

16 мая 2019 15:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- В период проведения финала Лиги Европы УЕФА в Баку Международный аэропорт Гейдар Алиев подготовил специальный план мероприятий по приему большого числа воздушных судов и пассажиров, все службы бакинского аэропорта будут работать в усиленном режиме, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Пропускная способность бакинского аэропорта составляет 10 тыс. пассажиров в час, в связи с чем никакой авиакомпании не будет отказано в осуществлении регулярных и чартерных рейсов.

На сегодня Международный аэропорт Гейдар Алиев уже подтвердил более 45 запросов на осуществление чартерных рейсов на 28 и 29 мая, в числе которых 16 рейсов приходится на бизнес-авиацию, двумя рейсами прибудут футбольные команды, десятью рейсами – фанаты клубов. Также дополнительные рейсы запросили такие иностранные авиакомпании, как Turkish Airlines, Air Arabia, Fly Dubai, ISRair, Jazeera Airways и др.

В период проведения финала Лиги Европы УЕФА в Международном аэропорту Гейдар Алиев будут созданы все условия для беспрепятственного выполнения рейсов и прохождения через терминал большого числа пассажиров.

Отметим, что бакинский аэропорт уже имеет большой опыт в проведении крупных международных, в том числе спортивных мероприятий, включая первые Европейские игры, Формула 1, Исламские игры солидарности и др.

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