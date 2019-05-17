Требовать оплату за недолгое пребывание на территории Бакинского автовокзала и аэропорта - неправильно - депутат

17 мая 2019 20:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Фазиль Мустафа считает неправильным требовать плату у лиц, которые недолго находятся на территории Бакинского международного автовокзала и Международного аэропорта Гейдар Алиев, сообщает в пятницу Trend.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат сказал, что деньги необходимо платить, даже если ты въезжаешь на эту территорию на 10 минут: «Если гражданин остается там на продолжительное время, то можно требовать оплату. Но если он встречает или провожает кого-то, и это занимает немного времени, то требовать у него плату за въезд и нахождение на территории автовокзала и аэропорта неправильно».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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