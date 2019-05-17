В Азербайджане вводятся новые штрафы

БАКУ /Trend/ - Авиаперевозчики, не представляющие соответствующим органам исполнительной власти сведения об экипажах и пассажирах воздушных судов, садящихся и взлетающих с территории Азербайджана, будут штрафоваться.

Как сообщает в пятницу Trend, данный вопрос получил отражение в проекте изменений в Кодекс об административных проступках, вынесенных на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно изменениям, в целях авиационной безопасности, перевозчики должны будут информировать в электронной форме соответствующие органы исполнительной власти о составе экипажа и пассажиров воздушных судов, садящихся и взлетающих с территории Азербайджана, безотлагательно с момента бронирования (продажи) билетов, но во всяком случае, до посадки на борт самолета. Законопроект предусматривает административную ответственность за невыполнение этих требований. Невыполнение указанных требований должностными лицами будет караться штрафом в размере 1500 манатов, юридическими лицами - 3000 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят большинством голосов.

(Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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