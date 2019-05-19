Команда России завоевала золотую медаль Чемпионата Европы в Баку в упражнениях с пятью обручами

19 мая 2019 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Команда юниорок России завоевала золотую медаль 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с пятью обручами, сообщает Trend. Гимнастки набрали 24.450 балла.

На втором месте команда Украины, набравшая 23.400 балла, а на третьем – команда Беларуси с результатом 23.250 балла.

Команда юниорок Азербайджана с результатом 21.500 балла заняла шестую позицию.

В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку проходят финалы 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике. Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям).

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На Чемпионате взрослые гимнастки выступают в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Команда России в групповых упражнениях завоевала вторую золотую медаль Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку
Общество 13:32
В Баку стартовали финалы 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 12:34
На сколько может вырасти рынок страхования Азербайджана в 2019 году?
Финансы 10:36
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10:32
В Азербайджане проходит приемный экзамен в вузы по II и III группам специальностей
Общество 10:15
Азербайджан и Австралия планируют расширить сотрудничество в сфере туризма
Бизнес 07:53
Лента новостей
НТВ посвятил репортаж Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан
Общество 14:03
Ferrari отзывает в Китае свыше 2 тыс. автомобилей из-за дефектных подушек безопасности
Китай 13:49
Команда России в групповых упражнениях завоевала вторую золотую медаль Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку
Общество 13:32
Пожарные в Бордо больше 12 часов не могут потушить подземную парковку
Европа 13:08
В Баку стартовали финалы 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 12:34
В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
Арабские страны 12:21
Ученые раскрыли происхождение желтого стекла в пустыне Египта
Арабские страны 11:54
Командующий КСИР заявил, что Иран не стремится к войне
Иран 11:32
Актер Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска
В мире 11:15