ИВ о последствиях сильного ветра и ливня в Загатале (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер в Загатальском районе накануне вечером снес крыши и повалил подпорные стены частных домов, а также нанес ущерб автомобилям, сказал в понедельник Trend помощник главы ИВ Загатальского района Хагани Мамедов.

По его словам, сейчас проводится заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором изучается нанесенный ущерб. «Сильный ветер, ливень и град нанесли ущерб району и близлежащим селам», - сказал Мамедов.

Как говорится в сообщении, распространенном ранее МЧС, в результате ливня был затоплен приусадебный участок одного из домов. В беспомощном положении на участке остались четыре человека, включая двух малолетних детей. Спасательные силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС эвакуировали их в безопасное место.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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