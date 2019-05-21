В Центре Гейдара Алиева откроется выставка Зураба Церетели (версия 2)

21 мая 2019 11:00 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 22 мая откроется выставка Possible Dimensions известного мастера Зураба Церетели, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

В экспозиции будут демонстрироваться более 30 отражающих творческий путь мастера произведений – скульптур и картин, привезенных из Москвы, Тбилиси и Лондона.

Зураб Церетели родился в 1934 году в Тбилиси. В 1958 году окончил Тбилисскую академию художеств. С конца 1960-х годов он получает широкое признание, начинает принимать государственные заказы. Монументальность привлекает внимание в его скульптурах, созданных по общественным заказам в различных странах. Грандиозные скульптуры, автором которых является Церетели, воздвигнуты в Лондоне, Москве, Нью-Йорке, Париже, Риме, Токио и других городах.

Церетели можно назвать гражданином мира.

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