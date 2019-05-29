В Азербайджане начался прием документов по назначению пенсий по уходу за инвалидами I группы

БАКУ /Trend/ - Районные (городские) отделы Госфонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения приступили к приему документов граждан по назначению президентских пенсий лицам, ухаживающими за инвалидами первой группы, сообщает в среду Trend со ссылкой на минтруда.

Лица, ухаживающие за инвалидами первой группы, могут обратиться в соответствующие городские (районные) отделы по месту жительства. Если будут обращаться члены семьи инвалида первой степени, то необходимо будет представить документ, подтверждающий родственную связь, и заявление лица с инвалидностью о том, что лицо, обратившиеся за получением пенсии, действительно ухаживает за ним (если заявление представлено не самим инвалидом, то оно должно быть представлено в нотариально заверенном порядке).

Если обращается лицо, не являющееся членом семьи, то должно быть представлено решение попечительского и опекунского органа о назначении патронажа (комиссия по опекунству и попечительству местной исполнительной власти) и представлено заявление лица с инвалидностью о том, что лицо, обратившееся в связи с получением пенсии, действительно ухаживает за ним. Пенсии лицам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, выплачивается лицам, которым назначено социальное пособие за ограничение возможностей здоровья этих детей, и в этом случае никакие документы представлять не нужно, потому что документы о назначении пенсии составляются на основании копий документов, собранных для назначения ребенку социального пособия.

В случае, если в семье есть двое и больше лиц с инвалидностью, или ребенок с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, то пенсия ухаживающему за ними лицу отдельно назначается и выплачивается и по уходу за лицом с инвалидностью, и каждому из детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет.

Напомним, что согласно указу Президента Азербайджана от 15 апреля 2019 году № 643, в качестве нового вида пенсии, с первого апреля 2019 года лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы или детьми с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, учреждена ежемесячная президентская пенсия в размере 50 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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