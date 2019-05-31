Анар Багиров: В Азербайджане есть большой интерес к адвокатуре

БАКУ /Trend/ - За последние полгода в Коллегии адвокатов Азербайджана два раза проводились экзамены.

Об этом сказал журналистам председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, экзамены продолжаются на регулярной основе.

"В сентябре будет проведен очередной экзамен. Возможно еще один будет в конце года.

Дело в том, что к адвокатуре есть большой интерес. Ежедневно по нескольку кандидатов подают документы, чтобы стать адвокатами. Экзамены проходят прозрачно и комфортно. Мы бы хотели, чтобы как можно больше юристов были приняты в адвокатуру. В регионах число адвокатов ограничено. Все эти реформы направлены на стимулирование института адвокатуры, увеличение количества адвокатов в регионах", - сказал Багиров.



(Текст: Автор: Самир Али. Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.