Правила продажи билетов на международные пассажирские поезда меняются.

7 июня 2019 20:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правила продажи билетов на международные пассажирские поезда меняются.

К сведению пассажиров!

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги», в целях усовершенствования реализации билетов на международные пассажирские поезда и обеспечения возможности предварительного приобретения пассажирами билетов с 8 июня 2019 года продажа билетов на международные пассажирские поезда будет стартовать за 30 дней до отправления.

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