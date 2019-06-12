Ассоциация туризма Азербайджана предлагает пляжные новшества (ЭКСКЛЮЗИВ)

12 июня 2019 20:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Для развития пляжного туризма в Азербайджане, в первую очередь, требуется внедрение системы "голубой флаг", существующей во многих странах.

Об этом сказал в среду Trend консультант председателя Ассоциации туризма Азербайджана Музаффар Агакеримов.

Сообщив о наличии данной системы в Турции, где высоко развит пляжный туризм, Агакеримов добавил, что на пляжах ряда европейских стран, отвечающих требованиям безопасности и санитарным нормам водружается голубой флаг: "Туристы из России, Беларуси, Украины и других стран СНГ на летние месяцы отправляются на пляжи Турции. Обладающий в Азербайджане большим потенциалом пляжный туризм, может стать локомотивом развития массового туризма. Поэтому на пляжах должны проводиться мониторинги, соблюдаться санитарные нормы и проводиться меры по обеспечению безопасности.

Агакеримов добавил, что развитие пляжного туризма в стране должно осуществляться согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева "О развитии пляжного туризма", подписанного в 2017 году.

Консультант ассоциации сказал, что он против частных пляжей: "Пляжи не могут быть частными, потому что нельзя присвоить море, сделать вход на пляж платным. Это недопустимо. Но услуги, оказываемые там могут быть платными".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст:Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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