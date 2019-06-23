Азербайджанские дзюдоисты в четвертьфинале вторых Европейских игр

БАКУ /Trend/ - На вторых Европейских играх в Минске стартовал второй день соревнований по дзюдо, сообщает в воскресенье Trend.

Азербайджанский спортсмен Рустам Оруджев (до 73 кг.) на старте одолел дзюдоиста из Монако Седрика Бесси, а затем прошел итальянского спортсмена Фабио Басиле, в результате чего вышел в четвертьфинал. В четвертьфинале азербайджанского дзюдоиста ждет схватка с армянином Фердинандом Карапетяном.

Другой азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг.) на старте одолел венгра Миклоша Унгвари, а затем прошел израильтянина Дина Якова Гемера. В четвертьфинале его соперником будет представитель Греции Георгиос Азоидис.

Нурия Ахундова (63 кг.), представляющая Азербайджан, в стартовом поединке уступила румынской спортсменке Стефании-Аделине Добре.

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