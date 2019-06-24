Космическая погода: объявлен прогноз на 24-26 июня

БАКУ /Trend/ - Согласно данным на 24-26 июня солнечная активность зафиксирована на низком уровне, солнечный диск без пятен, на коронографических изображениях не наблюдались направленные на Землю CME (выбросы корональной массы). Об этом сообщали Trend в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.

Отмечается что, за отчетный период было зафиксировано более 2 МэВ энергии на нормальном уровне. А более 10 МэВ протонных паводков оставались стабильными.

В течение отчетного периода, солнечный ветер был оценен по параметрам стабильного режима. Хотя в последние 24 часа геомагнитное поле оставалось спокойным, в интервалах были зафиксированы меньшие возбуждения (Kp = 3, 4).

Прогноз космической погоды: в течение прогнозируемого периода (24-26 июня) солнечная активность будет оставаться на очень низком уровне.

Предполагается, что в течение прогнозируемого периода с увеличением скорости солнечного ветра возрастет энергия электронов более чем на 2 МэВ. Также ожидается, что на фоновом уровне, энергия более 10 МэВ протонов не изменятся.

В прогнозируемый период будут сохраняться нормальные условия для солнечного ветра.

Прогнозируется стабильность в геометрическом поле (Kp = 2, 3). Вероятность магнитного урагана оценивается ниже, чем пять процентов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.