Космическая погода: объявлен прогноз на 24-26 июня

24 июня 2019 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно данным на 24-26 июня солнечная активность зафиксирована на низком уровне, солнечный диск без пятен, на коронографических изображениях не наблюдались направленные на Землю CME (выбросы корональной массы). Об этом сообщали Trend в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.

Отмечается что, за отчетный период было зафиксировано более 2 МэВ энергии на нормальном уровне. А более 10 МэВ протонных паводков оставались стабильными.

В течение отчетного периода, солнечный ветер был оценен по параметрам стабильного режима. Хотя в последние 24 часа геомагнитное поле оставалось спокойным, в интервалах были зафиксированы меньшие возбуждения (Kp = 3, 4).

Прогноз космической погоды: в течение прогнозируемого периода (24-26 июня) солнечная активность будет оставаться на очень низком уровне.

Предполагается, что в течение прогнозируемого периода с увеличением скорости солнечного ветра возрастет энергия электронов более чем на 2 МэВ. Также ожидается, что на фоновом уровне, энергия более 10 МэВ протонов не изменятся.

В прогнозируемый период будут сохраняться нормальные условия для солнечного ветра.

Прогнозируется стабильность в геометрическом поле (Kp = 2, 3). Вероятность магнитного урагана оценивается ниже, чем пять процентов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Азербайджане сохранится 40-градусная жара
Общество 14:08
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла
Общество 21 июня 14:08
Завтра в Азербайджане будет до 38 градусов тепла
Общество 20 июня 13:20
Завтра в Азербайджане наступит лето
Общество 20 июня 09:18
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла
Общество 19 июня 13:45
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла
Общество 18 июня 13:56
Лента новостей
Утверждены критерии «Кластерной компании МСБ»
Бизнес 15:19
Первый вице-президент Мехрибан Алиева награждена специальной премией ООН (ФОТО)
Политика 15:10
ГЭЦ Азербайджана о собеседованиях по приему на госслужбу
Политика 15:03
В Турции задержано свыше 20 террористов ИГ
Турция 14:56
Замдиректора буровой компании Ирана огласил статистку работы за первый квартал
Экономика 14:56
В Турции грузовой поезд столкнулся с автобусом, есть погибшие
Турция 14:49
Путин и Абэ встретятся на G20 в Осаке
Другие страны 14:48
Оппозиция в Грузии продолжает требовать отставки главы МВД
Южный Кавказ 14:44
Рост активов исламских банков Казахстана превысил 32%
Финансы 14:38