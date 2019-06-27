Парламент Азербайджана утвердил поправку в закон в связи с повышением трудовой пенсии

27 июня 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вносится изменение в законодательство с целью повышения трудовых пенсий, сообщает в четверг Trend.

Данный вопрос отражен в изменении в закон «О трудовых пенсиях», которое обсуждалось на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Изменение связано с повышением минимальной суммы трудовых пенсий.

По проекту, текст п.6.1 закона дается в новой редакции:

- с 1 октября 2019 года минимальная сумма трудовой пенсии устанавливается в размере 200 манатов. В случае, если размер назначенной трудовой пенсии меньше минимальной суммы трудовой пенсии, то она выплачивается с доведением до этой суммы.

После обсуждений изменение в закон было вынесено на голосование и принято в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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