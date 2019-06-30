В Баку будут рассмотрены 36 предложений по внесению в список всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)

30 июня 2019 18:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском конгресс центре состоялось направительное заседание участников 43 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на минкультуры.

Председатель Организационного комитета, созданного в связи с 43 сессией Комитета всемирного наследия, министр культуры Абульфас Гараев, поприветствовав гостей, проинформировал о местах проведения церемонии открытия мероприятия и других заседаний. Он отметил, что сегодня вечером в Центре Гейдара Алиева пройдет официальная церемония открытия 43 сессии Комитета всемирного наследия. В Центре будут организованы выставка, демонстрирующая культурное богатство Азербайджана, а также презентации на различные темы и культурные программы.

Выступившая на заседании директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Ресслер отметила, что Форум менеджеров памятников и Форум молодых специалистов, проходящие в рамках 43 сессии, были организованы на высоком уровне.

Проинформировав о сессиях, которые состоятся первого июля, директор довела до внимания, что залы, в которых будут организованы сессии и пленарные заседания полностью готовы. Росслер порекомендовала предоставить дополнительную информацию о файлов номинаций в Организационный комитет. Она также подчеркнула, что наряду с пленарными заседаниями также пройдут панельные заседания и заседания бюро. Сессии будут контролировать секретариат, консультативный совет и советники права. По ее словам, вся информация по подготовке к сессии размещена на веб-сайте Комитета, где можно получить документ, относящийся к любой сессии.

Было отмечено, что в ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 предложений по внесению в список всемирного наследия, в том числе шесть природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников. На сессии по списку сперва будут обсуждены природные объекты, а далее культурные. В рамках мероприятия пройдут около 50 параллельных мероприятий и выставок.

Далее направительное заседание продолжилось мнениями и предложениями представителей государств-участников.

Отметим, что сегодня в Баку приступает к работе 43 сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Сессия продолжится до 10 июля.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список всемирного наследия, в том числе шесть природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире через сайты ЮНЕСКО и ООН.

На 43-й сессии Комитета всемирного наследия примут участие около 2500 делегатов из более чем, 180 стран мира.

(Текст: Али Гасымов)

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