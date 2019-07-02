В рамках сессии ЮНЕСКО в Баку открылась выставка «Природное и культурное наследие Кыргызстана» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Бакинском конгресс-центре открылась выставка «Природное и культурное наследие Кыргызстана», сообщает во вторник Trend.

На выставке выступили замминистра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева и замминистра иностранных дел Кыргызстана Нуран Ниязалиев.

В своем выступлении Ниязалиев коснулся отношений, существующих между Азербайджаном и Кыргызстаном: «Между двумя братскими странами всегда проводилось успешное сотрудничество в различных сферах. Выражаем признательность Азербайджану за то, что он на высоком уровне организовал 43-ю сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО».

В свою очередь Севда Мамедалиева отметила, что сессии Комитета Всемирного наследия - это не только пространство, где проводятся встречи и обсуждения, но и выставки, посвященные историческому, материально-культурному наследию. В этом контексте весьма знаменательно открытие выставки, посвященной Кыргызстану: «Между Азербайджаном и Кыргызстаном успешно развиваются дружественные и братские связи, которые сформировались на основе исторических отношений двух братских тюркских народов. Выставка позволяет посетителям лучше ознакомиться с культурой Кыргызстана».

Затем гости ознакомились с выставкой.

Отметим, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.