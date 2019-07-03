В Абу-Даби прошла подготовка к экологическому саммиту

3 июля 2019 17:27 (UTC+04:00)

В Абу-Даби прошло подготовительное заседание к Саммиту по мерам в области изменения климата

БАКУ /Trend/ - В столице ОАЭ Абу-Даби прошло заседание по подготовке к Саммиту по мерам в связи с изменением климата, который пройдет 23 сентября в Нью-Йорке, по инициативе генерального секретаря ООН, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

На встрече Азербайджан представлял министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

В ходе заседания обсуждались вопросы по приумножению обязательств на период до 2022 года, совершенствованию национальных обязательств (NDC), снижению до нулевого уровня до 2050 года углеводородной эмиссии, проведены параллельные заседания и встречи по переходу на энергетическую эффективность.

В рамках мероприятия, между министром экологии и природных ресурсов Азербайджана и министром охраны окружающей среды Сербии и генсеком Всемирной метеорологической организации прошли двухсторонние встречи с целью налаживания новых и развития существующих связей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов )

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