В Азербайджане огласили дату экзаменов по приему учителей на работу

4 июля 2019 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завершился прием электронных заявок на конкурс по приему учителей на работу в общеобразовательные учреждения министерства образования.

С 24 июня по третье июля регистрацию прошли 54 тысячи 687 кандидатов, передает Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства. Из них, после рассмотрения, были приняты 52 тысячи 638 человек.

Информация о дате и месте проведения экзаменов отправлена в «личные кабинеты» кандидатов четвертого июля.

Тестовые экзамены начнутся с восьмого июля и будут проводиться в спортивном зале Азербайджанского технического университета.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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