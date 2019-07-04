Мубариз Гурбанлы: Оказание поддержки Фонду помощи ВС Азербайджана - долг каждого гражданина

4 июля 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы присоединился к акции вице-премьера, заместителя председателя-исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедова по поддержке Фонда помощи Вооруженным силам.

Об этом он сказал журналистам, сообщает в четверг Trend.

Гурбанлы заявил, что, поддержка Фонду помощи Вооруженным силам – долг каждого гражданина.

По его словам, инициатива вице-премьера Али Ахмедова была поддержана обществом: «Каждый член ПЕА участвует в этой кампании поддержки в пределах своих возможностей», - сказал он.

Напомним, что ранее вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов на своей официальной странице «Facebook» поделился публикацией под девизом «Проведем благотворительную акцию с целью поддержки Фонда помощи Вооруженным силам».

С призывом «поддержим нашу армию», Ахмедов предложил членам ПЕА присоединиться к благотворительной акции в поддержку Фонда помощи ВС, и первым, в качестве примера для других, перевел 50 процентов своей заработной платы в Фонд помощи ВС.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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