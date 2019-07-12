Парламент Азербайджана утвердил последнее повышение трудовых пенсий

12 июля 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, с целью повышения трудовых пенсий, вносятся изменения в законодательство, сообщает в пятницу Trend.

Данный вопрос отражен в поправке к закону «О трудовых пенсиях», которая обсуждалась на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Изменение связано с повышением минимальной суммы трудовых пенсий.

По проекту, текст пункта 6.1 закона дается в новой редакции:

- с первого октября 2019 года минимальная сумма трудовой пенсии устанавливается в размере 200 манатов. В случае, если размер назначенной трудовой пенсии меньше минимальной суммы трудовой пенсии, то она выплачивается с доведением до этой суммы.

После обсуждений поправка в закон была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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