Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку в проведении операций детей с пороком сердца

17 июля 2019 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - При поддержке Фонда Гейдара Алиева прооперированы дети с пороком сердца из Джебраилского и Физулинского районов.

Как сообщает в среду Trend, в ходе благотворительной акции в поселке Джоджуг Марджанлы Джебраилского района и в Физулинском районе медицинской службы Государственного таможенного комитета под девизом "Сердца детей бьются в Карабахе!", около 400 детей прошли диагностическое медицинское обследование .

В результате обследования у семи детей был диагностирован сложный врожденный порок сердца, и было принято решение направить их в Центральный таможенный госпиталь.

Фонд Гейдара Алиева взял на себя решение всех вопросов, связанных с операциями и лечением детей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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