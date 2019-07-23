В Азербайджане прекратил деятельность футбольный клуб

БАКУ /Trend/ - Футбольный клуб «Шувелан», выступавший в I Дивизионе в сезоне 2018-2019 года, завершил свою деятельность.

Клуб, долгие годы представлявший одноименный бакинский поселок, участвовал во многих футбольных турнирах, внеся свой вклад в азербайджанский футбол активным участием в спортивной жизни страны, а также, в деле воспитания молодых футболистов, сообщает во вторник Trend.

Сильная конкуренция между командами Премьер-лиги, в том числе, эффективное управление клубом создали необходимость в привлечении дополнительного финансового источника. Учитывая это, руководство клуба провело совещания с "Silk Way Holding", и, с целью быть представленным более сильным, профессиональным и конкурентоспособным клубом по бакинским поселкам, принято решение о поддержке футбольного клуба «Зиря», который за короткое время достиг больших успехов.

Учебно-тренировочная база в поселке Шувелан имеет современную инфраструктуру и существенный потенциал, которая будет предоставлена футбольному клубу «Зиря».

«Верим, что благодаря этой поддержке, футбольный клуб «Зиря» в ближайшее время добьется еще больших успехов, приложит все усилия во имя развития азербайджанского футбола, и оправдания доверия болельщиков», - говорится в сообщении.

В то же время компания "Silk Way", заявившая, что продолжит спонсорство футбольный клуб «Зиря», и впредь усилит инфраструктурную поддержку и материально-техническое обеспечение с целью дальнейшего развития футбола в Азербайджане и достойного представления страны в международных соревнованиях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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