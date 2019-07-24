В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)

24 июля 2019 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реконструкция участка Гянджа-Гекгель-Маралгёль, протяженностью 38, 4 километра, автомобильной дороги республиканского значения Гянджа-Кельбаджар-Лачин осуществляется в два этапа, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

На первом этапе реконструирован участок Гянджа - Ени Зод протяженностью 16,5 километра.

На втором этапе началась реконструкция участка Ени Зод – Гекгель- Маралгёль, протяженностью 21,5 километра, идет капитальный ремонт 30-ти метрового моста.

На завершающем этапе будут установлены дорожные знаки и информационные щиты, указатели километража, нанесена дорожная разметка.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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