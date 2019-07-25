В Баку будут выступать уличные артисты

25 июля 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отныне развлекательные уличные шоу, которые встречаются во многих странах, будут и в Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В соответствии с проектом Бакинского туристического информационного центра «Уличные артисты», первоначально будет проведен отбор среди уличных артистов.

Артисты, успешно прошедшие отбор в рамках проекта, поддерживаемого и госструктурами, получат разрешение Бакинского туристического информационного центра на выступления на ул. Низами, в Ичеришехер и Приморском бульваре в Баку.

В рамках проекта актерам, музыкантам, художникам, танцорам и другим творческим людям будут созданы условия для демонстрации таланта.

Значимость проекта "Уличные артисты" обуславливается большим интересом туристов к подобным мероприятиям, успешной практикой таких шоу во многих странах.

Презентация проекта состоится завтра.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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