В Баку откроются бесплатные пляжи

26 июля 2019 10:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку начались работы по созданию общественных пляжей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть г. Баку.

На первоначальном этапе эти пляжи будут созданы на территории «Шихово» в Сабаильском районе и пос. Новханы, затем в семи зонах в Говсане, Бузовне, Бильгя и Нардаране.

Вход на пляжи будет бесплатным, и соответствующие структуры будут контролировать этот вопрос.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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