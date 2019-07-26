Азербайджанский дзюдоист Гусейн Мамедов завоевал путевку в полуфинал EYOF Baku 2019

БАКУ /Trend/ - Сегодня, в третий день соревнований по дзюдо, проводимых в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019, азербайджанский дзюдоист Гусейн Мамедов (+90 кг) завоевал путевку в полуфинал, сообщает в пятницу Trend.

Одержав победу в 1/8 финала над представителем Германии Даниэлем Удсилаури, он вышел в ¼ финала, где одержал победу над греческим дзюдоистом, и прошел в полуфинал.

Другой представитель Азербайджана Магеррам Имамвердиев (81 кг) в 1/16 финала одолел румынского борца, но в следующей встрече проиграл украинскому спортсмену.

Руслан Насирли (90 кг) в первой встрече потерпел поражение на встрече с болгарским дзюдоистом, а Нармин Амирли (70 кг) проиграла голландцу.

Сегодня девушки встречаются в весовых категориях

70 кг и +70 кг, парни – 81 кг, 90 кг и +90 кг.

В фестивале участвуют 297 дзюдоистов из 40 стран. Азербайджан представляют 12 спортсменов – восемь парней и четыре девушки.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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