EYOF Баку-2019: Азербайджан в командном зачете на втором месте

БАКУ/Trend/ - На XV Европейском юношеском олимпийском фестивале «EYOF Баку-2019» по итогам 6-дневной спортивной борьбы медали получили представители 37 стран.

Как сообщает Trend, согласно результатам 6-го дня возглавляет список команда России, в активе которой 58 медалей (25 золотых, 14 серебряных и 19 бронзовых).

Успешно выступающая на фестивале национальная команда Азербайджана в командном зачете на втором месте. В активе нашей сборной 23 медали, в том числе 10 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. 16 медалей были завоеваны нашими борцами. Наши пехлеваны стали обладателями 8 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей. По числу медалей в нашей команде на втором месте дзюдоисты. В актив нашей команды дзюдоисты вписали 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. На соревнованиях по спортивной гимнастике наша команда завоевала 1 серебряную медаль.

По количеству медалей на 3 месте сборная Турции, выигравшая 10 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей. Великобритания с 22 медалями (8-12-2) на 4 месте, Италия, завоевавшая одинаковое с Британией число медалей (7-9-6), - занимает 5 место, Украина (6-6-10) - 6 место. В первую десятку вошли команды Польши (5-2-6), Беларуси (5-1-6), Румынии (4-5-3) и Франции (3-7-12).

Фестиваль завершится 27 июля.

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