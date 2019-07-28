Потрясающая церемония закрытия XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку прошла церемония торжественного закрытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля, сообщает Trend.
Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль проводится под эгидой Международного олимпийского комитета и является источником гордости Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), имеющих более, чем 25-летнюю традицию.
Фестиваль является первым многопрофильным европейским мероприятием для молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет. В нечетные годы раз в два года проводятся зимний и летний фестивали.
Trend представляет фоторепортаж с церемонии торжественного закрытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля.
Фото: Джейхун Алакбаров
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