Потрясающая церемония закрытия XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку прошла церемония торжественного закрытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля, сообщает Trend.

Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль проводится под эгидой Международного олимпийского комитета и является источником гордости Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), имеющих более, чем 25-летнюю традицию.

Фестиваль является первым многопрофильным европейским мероприятием для молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет. В нечетные годы раз в два года проводятся зимний и летний фестивали.

Trend представляет фоторепортаж с церемонии торжественного закрытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля.

Фото: Джейхун Алакбаров

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.