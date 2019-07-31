Определились потенциальные соперники "Карабаха" в еврокубках

31 июля 2019 09:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Определились потенциальные соперники азербайджанского футбольного клуба "Карабах" в третьем квалификационном раунде еврокубков, сообщает в среду Trend.

Этими клубами являются кипрский "АПОЭЛ" и словацкий "Слован" (Братислава). "АПОЭЛ" на стадии второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА одолел черногорский футбольный клуб "Сутьеска". Таким образом, в случае победы над ирландским "Дандолком" "Карабах" сразится с "АПОЭЛ".

Если же представитель Азербайджана завершит борьбу в Лиге Чемпионов, то встретится в третьем квалификационном раунде Лиги Европы со "Слованом".

Отметим, что первая встреча в Ирландии между "Карабахом" и "Дандолком" завершилась со счетом 1:1. Ответный матч пройдет 31 июля в "Далга Арена". Встреча начнется в 21:00.

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