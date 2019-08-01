В Азербайджане создано учреждение соцреабилитации и убежища для лиц из уязвимых групп

1 августа 2019 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создано учреждение социальной реабилитации и убежища для лиц из уязвимых групп населения , сообщает в четверг Trend.

Решением Кабинета министров, такое учреждение создано на базе упраздненных «Реабилитационного центра для несовершеннолетних лиц с ограниченными возможностями зрения», «Социального убежища и реабилитационного учреждения для бездомных, сирот и находящихся в социально опасной ситуации несовершеннолетних лиц» и «Социального убежища для лиц старше 18 лет, не имеющих места проживания» при Государственном фонде социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения.

Имущество ликвидированных учреждений социальных услуг будет передано на баланс новой структуры. Им будут переданы также земельные участки, на которых они размещались.

Содержание нового учреждения, будет осуществляться за счет централизованных расходов госбюджета, предусмотренных для министерства труда.

Согласно решению, в течение месяца минтруда при согласовании с Кабмином должно утвердить устав, структуру и штат, в пределах численности работников упраздненных учреждений.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов )

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