Агентство пищевой безопасности расследует массовое отравление в Шабране

2 августа 2019 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Специалисты Агентства пищевой безопасности откомандированы в Шабран в связи с массовым отравлением, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Специалисты приступили к расследованию случившегося, и общественность будет проинформирована о результатах.

Отметим, что за последние два дня в Шабранскую районную больницу с пищевым отравлением обратилось более 20 жителей района.

По предварительной версии, они отравились от торта, который съели на дне рождения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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