В Азербайджане повышена зарплата работников госорганов, не являющихся госслужащими

БАКУ /Trend/ - Повышена ежемесячная заработная плата работников государственных органов, не являющихся государственными служащими (дворник, садовник, сторож, кочегар, рабочий без квалификационной категории и др.).

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в постановление "О регулировании некоторых вопросов, связанных с государственной службой".

Так, зарплата этих работников в государственных органах высшей категории составит 310 (вместо 220) манатов; в государственных органах 1-й категории - 295 (вместо 210) манатов; в государственных органах 2-й и 3-й категорий - 280 (вместо 200) манатов; в государственных органах 4-й и 5-й категорий - 260 (вместо 180) манатов.

Решение вступает в силу с 1 сентября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили)

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