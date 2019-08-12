По случаю праздника Гурбан во всех мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз (ФОТО)

12 августа 2019 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По случаю праздника Гурбан во всех мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз, сообщает в понедельник Trend.

Праздничный намаз, начиная с 8:00, был совершен во всех функционирующих в стране мечетях, в том числе в 9:00 - в бакинской мечети "Тезепир".

Сотни тысяч людей совершили намаз, молясь в том числе о скорейшем урегулировании нагорно-карабахской проблемы, освобождении родных земель от вражеской оккупации, восстановлении территориальной целостности Азербайджана.

Праздничную молитву в мечети Тезепир совершил имам мечети Мирджафар Эйюбов.

В этом году праздник Гурбан отмечается в Азербайджане 12-13 августа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили)

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