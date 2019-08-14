Проведена проверка артиллерийских и минометных подразделений Отдельной общевойсковой армии (ФОТО/ВИДЕО)

14 августа 2019 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведена внезапная проверка артиллерийских и минометных подразделений первого эшелона Отдельной общевойсковой армии, сообщили в среду Trend в министерстве обороны.

Согласно информации, подразделения, поднятые по сигналу тревоги, вышли в районы дислокации огневых позиций и командно-наблюдательные пункты и были приведены в состояние боевой готовности.

Из районов огневых позиций были выполнены стрельбы по плановым и внеплановым целям. Затем артиллерийские и минометные подразделения, передислоцировавшись в резервные районы огневых позиций и командно-наблюдательные пункты, уничтожили новые обнаруженные цели.

Во время внезапной проверки основное внимание было уделено выполнению подразделениями боевых задач, исполнению функциональных задач личным составом и усовершенствованию профессиональных практических навыков.

(Текст: Турал Гараджаев)

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