В Казахстане завершился конкурс “Мастера артиллерийского огня"(ФОТО/ВИДEO)

БАКУ/Trend/ - Завершился конкурс “Мастера артиллерийского огня", организованный в Казахстане в рамках "Международных армейских игр - 2019".

Согласно результатам соревнований, на конкурсе с участием 12 команд, первое место одержала команда Казахстана, второе место - России, третье место - Узбекистана, а четвертое - Азербайджана, передает Trend со ссылкой на минобороны.

Конкурс "Мастера артиллерийского огня" завершился торжественной церемонией закрытия.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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