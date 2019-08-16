Эти территории в Баку переданы столичному метрополитену

16 августа 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи со строительством тягово-понижающей подстанции с целью обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов метро Кабинет министров Азербайджана принял решение об определении права на использование земельного участка и об определении органа, выкупающего для государственных нужд жилые объекты, находящиеся на этом земельном участке.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов. Согласно решению, в связи со строительством тягово-понижающей подстанции с целью обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов метро, ЗАО "Бакинский метрополитен" определен, как орган, имеющий право на использование земельного участка площадью 0,0606 гектаров по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Муртузы Мухтарова 430-й квартал и органом, выкупающим для государственных нужд находящиеся на этом земельном участке жилые объекты.

Компании поручено осуществить вышеуказанные меры согласно закону "О приобретении земельных участков для государственных нужд" и представить Кабинету министров соответствующие предложения.

Отделу регионального развития, сельского хозяйства и вопросов экологии Аппарата Кабинета министров даны полномочия контроля над исполнением настоящего решения.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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