В Азербайджане снизился уровень смертности

БАКУ/Trend/ - За январь-июнь 2019 года в Азербайджане зарегистрировано 28745 случаев смерти.

Как сообщает в пятницу Trend, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности на каждые 1000 человек снизился с 6,0 до 5,9.

За первые шесть месяцев этого года в Азербайджане родилось 66 687 детей.

В целом, с начала 2019 года по состоянию на первое июля численность населения Азербайджана достигла 10 миллионов 19 тысяч 575 человек, увеличившись на 38118 человек или 0,4 процента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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