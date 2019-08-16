В Азербайджане снизился уровень смертности

16 августа 2019 20:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За январь-июнь 2019 года в Азербайджане зарегистрировано 28745 случаев смерти.

Как сообщает в пятницу Trend, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности на каждые 1000 человек снизился с 6,0 до 5,9.

За первые шесть месяцев этого года в Азербайджане родилось 66 687 детей.

В целом, с начала 2019 года по состоянию на первое июля численность населения Азербайджана достигла 10 миллионов 19 тысяч 575 человек, увеличившись на 38118 человек или 0,4 процента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
За первое полугодие в Азербайджане родилось более 66 тысяч детей
Общество 13:34
Обнародована численность населения Азербайджана
Общество 12:48
Азербайджан - страна с самым высоким процентом молодого поколения в Европе
Общество 3 августа 12:28
Тахир Будагов: Тенденция сокращения числа многодетных семей наблюдается и в Азербайджане
Общество 2 июля 17:35
Рождаемость в США в 2018 году опустилась до самого низкого за последние 32 года уровня
В мире 15 мая 14:40
К 2045 году белые американцы станут меньшинством в США
В мире 30 апреля 11:41
Лента новостей
Финская Wärtsilä ищет новые пути содействия Азербайджану в стабилизации энергосистемы
Энергетика 21:06
В Азербайджане продолжается масштабная газификация регионов
Общество 20:33
Прибыль азербайджанской небанковской кредитной организации выросла почти в четыре раза
Финансы 20:19
Азербайджанская небанковская кредитная организация увеличила прибыль почти на полмиллиона манатов
Финансы 20:12
Военные корабли России и Ирана покинули бакинский порт (ФОТО)
Политика 20:07
В Азербайджане начинается выбор вакансий в рамках конкурса по приему на работу в школы
Общество 20:02
Президент Ильхам Алиев: Я уверен, что личный состав органов пограничной охраны и в будущем достойно будет выполнять свои важные обязанности в сфере охраны наших государственных границ
Политика 19:47
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке
Финансы 19:36
На банковском рынке Азербайджана внедряются инновационные технологии
ИКТ 19:29