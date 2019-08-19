Министерство образования Азербайджана ответило на вопросы учеников (ВИДEO)

БАКУ/Trend/ - Министерство образования огласило список документов, необходимых для перемещения учеников.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

Какие документы необходимы для перемещения учеников?

Как осуществляется процесс регистрации? Каким образом будут приняты в школы ученики, прибывшие из зарубежных стран.

На эти и другие вопросы можно найти ответы в этом видео.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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