Министерство образования Азербайджана ответило на вопросы учеников (ВИДEO)

БАКУ/Trend/ - Министерство образования огласило список документов, необходимых для перемещения учеников.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.
Какие документы необходимы для перемещения учеников?
Как осуществляется процесс регистрации? Каким образом будут приняты в школы ученики, прибывшие из зарубежных стран.
На эти и другие вопросы можно найти ответы в этом видео.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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