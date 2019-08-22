В Азербайджане продолжается этап собеседования в рамках приема на работу учителей

БАКУ /Trend/ - Продолжается процесс собеседования по приему на работу кандидатов, желающих стать преподавателями химии, музыки, математики, русского языка и литературы.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве образования Азербайджана, сегодня собеседование будет проведено с 760 кандидатами.

Вчера собеседование было проведено с 641 кандидатом.

Во время собеседования проверяются знания и навыки, психологическое состояние и общее мировоззрение кандидатов. Кроме того, кандидаты должны представить членам конкурсной комиссии одну из ранее заявленных тем в формате открытого урока. Тема определяется программой на основе случайного выбора.

Этап собеседования продлится до 23 августа.

(Текст: Эльдар Джанашвили)

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