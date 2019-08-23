По периметру сквера М.Ф.Ахундова будут проведены работы по нанесению дорожной разметки

23 августа 2019 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня, в Ясамальском районе Баку, по периметру сквера Мирзы Фатали Ахундова на улицах Саида Рустамова и Ахмеда Джавада с целью регулирования безопасного движения автотранспортных средств, будут проведены работы по нанесению линий горизонтальной разметки, сообщили Trend в Государственном агентстве по автомобильным дорогам Азербайджана.

Водителей просят быть внимательными при движении на указанных дорогах, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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