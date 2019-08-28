Начался прием документов на вакантные места в профшколах Азербайджана

28 августа 2019 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начался прием документов на вакантные места в профшколах Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

Прием осуществляется по конкурсу с учетом среднего балла соответствующих предметов на основании свидетельства или аттестата.

Прием документов в связи со вторым туром предусматривается в центрах Службы «ASAN», а в городах и районах, где нет этих центров - в соответствующих профшколах бесплатно и в электронной форме.

Прием документов продолжится до пятого сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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