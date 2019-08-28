Приостановлено газоснабжение трех районов Баку

28 августа 2019 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 08:00 на 1-ой и 2-ой улицах Алатава, Тбилисском проспекте, проспекте Гейдара Алиева, Насиминском, Ясамальском и Наримановском районах Баку, а также в ряде медицинских учреждений и других объектах приостановлено газоснабжение части абонентов производственного объединения (ПО) «Азеригаз», сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО.

Ограничение связано с ликвидацией неиспользуемого газопровода на Тбилисском проспекте, и подключением новой линии к существующей сети.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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