Приостановлено газоснабжение трех районов Баку

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 08:00 на 1-ой и 2-ой улицах Алатава, Тбилисском проспекте, проспекте Гейдара Алиева, Насиминском, Ясамальском и Наримановском районах Баку, а также в ряде медицинских учреждений и других объектах приостановлено газоснабжение части абонентов производственного объединения (ПО) «Азеригаз», сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО.

Ограничение связано с ликвидацией неиспользуемого газопровода на Тбилисском проспекте, и подключением новой линии к существующей сети.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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