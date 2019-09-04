Сегодня завершается выбор специальностей в колледжи Азербайджана

4 сентября 2019 11:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня последний день процедуры выбора специальностей на вакантные плановые места колледжей на базе полного среднего образования (11 лет) на 2019-2020 учебный год, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

К выбору специальности допускаются абитуриенты, набравшие общий балл не менее 50, а также не менее 10 баллов по азербайджанскому (русскому) языку и не менее 10 баллов по математике.

Процедура выбора специальностей продолжится сегодня до 23:59.

Абитуриенты должны выбрать коды специальностей и подтвердить «Электронное заявление абитуриента по выбору специальностей» на https://eservices.dim.gov.az/erizebak/ixtisas3/

Абитуриенты могут выбрать до 20 кодов специальностей колледжей, обучение в которых проводится на платной основе и за счет средств госбюджета.

Последовательность кодов специальностей определяет сам абитуриент.

Список вакантных мест колледжей опубликован в 11-м выпуске журнала «Абитуриент».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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