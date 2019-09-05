Экзаменационный центр Азербайджана о недостоверной информации по результатам приема в вузы

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) прокомментировал информацию, распространенную вчера в соцсетях и различных информационных интернет-ресурсах о 20 регионах, показавших самые высокие результаты по поступлению в вузы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Как говорится в сообщении ГЭЦ, цифры и процентные показатели, распространенные в соцсетях, недостоверны.

«Некоторые пользователи соцсетей и представители СМИ обнародовали информацию, которая была размещена в чьем-то профиле в Facebook, не уточнив ее в ГЭЦ. Вся информация такого рода предоставляется на сайте Центра и в издаваемых им журналах. До ее публикации, ту или иную информацию, предоставленную другими неофициальными источниками необходимо уточнять с первоисточником. В особенности, следует быть осмотрительным, делясь статистическими данными. Определить такие показатели за короткое время, не обладая обширной информационной базой, без научно-статистического анализа, невозможно. Необходимо быть ответственным и не делиться напрямую информацией, взятой с чьего-то профиля, не уточнив ее с первоисточником», - говорится в сообщении.

В Центре также подчеркнули, что опубликованная информация не соответствует и аналогичным показателям 2018 года. «Обращаясь к представителям СМИ, просим, не распространять информацию от неофициальных источников, не уточнив ее в пресс-службе ГЭЦ, чтобы не тиражировать недостоверные сведения».

В Центре добавили, что научно-статический анализ экзаменационных результатов этого года будет проведен и опубликован после завершения приемной кампании.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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