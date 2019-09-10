«Красный мост» после реконструкции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Получены снимки «Красного моста” (Sınıq körpü) в формате 3D, реконструкция которого началась в прошлом году, во вторник сообщает Trend.

Протяженность четырехпролетного моста 175 метров. На левой и правой оконечности моста расположены строения, которые использовались в качестве караван-сарая. Площадь левого караван-сарая 116 кв. метров, правого – 166 кв. метров.

Сейчас завершаются восстановительные работы на разрушенной части моста, сообщили ранее Trend в Госслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

В работах по реконструкции особое внимание уделяется сохранению исторического облика памятника. Мост расчищен от бетонного слоя, ему возвращен первозданный вид.

Отметим, что проект по реконструкции и консервации памятника подготовлен Научно-исследовательским проектным институтом «Азерберпа».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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